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Российское внешнеполитическое ведомство не исключает возможность расторжения договора с Бермудскими Островами о регистрации самолётов авиакомпаний РФ.

«Интерфакс» ознакомился с ответом Министерства иностранных дел на запрос депутата Госдумы Михаила Шеремета. В документе сообщается, что Минтранс и Росавиация могут рассмотреть вопрос об «инициировании прекращения действия рассматриваемого междунуародного договора» в случае, если «реализация положений соглашения ставит под открытую угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок».

Бермудские Острова являются популярным «авиационным» офшором. На Бермудах и в Ирландии зарегистрированы около 95% всех воздушных судов перевозчиков из России. Шеремет обращался в МИД с запросом по соглашению между Москвой и Гамильтоном о передаче функций и обязанностей по надзору от 7 октября 1999 года.

Как ранее передавал NEWS.ru, США подписали двустороннее соглашение об «открытом небе» с Белоруссией, Кенией и Багамскими островами. Договорённость поможет открыть дополнительные возможности для туризма и бизнеса, считают в Госдепартаменте.

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