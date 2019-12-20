Российское внешнеполитическое ведомство не исключает возможность расторжения договора с Бермудскими Островами о регистрации самолётов авиакомпаний РФ.
«Интерфакс»
Бермудские Острова являются популярным «авиационным» офшором. На Бермудах и в Ирландии зарегистрированы около 95% всех воздушных судов перевозчиков из России. Шеремет обращался в МИД с запросом по соглашению между Москвой и Гамильтоном о передаче функций и обязанностей по надзору от 7 октября 1999 года.
Как ранее передавал NEWS.ru, США подписали двустороннее соглашение об «открытом небе» с Белоруссией, Кенией и Багамскими островами. Договорённость поможет открыть дополнительные возможности для туризма и бизнеса, считают в Госдепартаменте.
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