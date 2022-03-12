МИД РФ: диалог с НАТО при поставках Украине летального оружия невозможен

Россия не может вести диалог с НАТО при условии поставок Североатлантическим альянсом летального оружия на Украину, заявил в интервью «Интерфаксу» глава департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Он добавил, что в последние годы отношения НАТО и РФ опустились до «нулевой отметки».

В настоящее время страны Альянса, наплевав на международные правила и собственные кодексы поведения, поставляют летальное оружие для ВС Украины. Оружие, предназначенное убивать российских военнослужащих. Ни о каком диалоге с НАТО в этих условиях речи идти не может, — сказал дипломат.

Кобринец также подчеркнул, что «в последние годы отношения НАТО с Россией по вине Альянса опустились до нулевой отметки».

Отказываясь от обсуждения актуальных вопросов безопасности, Североатлантический блок нивелировал значение Совета Россия — НАТО как всепогодного механизма для консультаций в кризисных ситуациях, — отметил глава департамента.

Он также напомнил о том, как в 2014 году, после осуществления госпереворота на Украине блок решил «приостановить всё практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией». Кобринец добавил, что именно в тот момент были остановлены все совместные проекты. На возобновлённых в 2016 году заседаниях СРН НАТО в качестве обязательного условия поставил обсуждение украинской проблематики.

6 октября 2021 года Альянс принял решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также сократить численный состав дипмиссии до 10 человек. <...> В отсутствие надлежащих условий <...> Россия приостановила работу постпредства при НАТО, а также деятельность Военной миссии связи Альянса в Москве. Прекращена деятельность Информационного бюро НАТО в российской столице, — продолжил Кобринец.

По его словам, на данный момент экстренные контакты со штаб-квартирой Альянса осуществляются через посла России в Бельгии. Находящийся в Брюсселе военный атташе поддерживает связь по военной линии. Только по этим каналам МИД получает послания генсекретаря НАТО.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что предложения российской стороны Западу по гарантиям безопасности изменились из-за ситуации на Украине. По его словам, главной задачей остаётся достижение тех целей, которые ставит руководство РФ в ходе спецоперации в этой стране.