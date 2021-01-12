МИД РФ: Байден может изменить решение по Афганистану, но не кардинально

https://static.news.ru/photo/5d7b5048-54bb-11eb-aa38-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Россия не исключает, что избранный президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден может изменить решение действующего лидера США Дональда Трампа об уходе из Афганистана, но вряд ли он пойдёт на кардинальные корректировки, считает спецпредставитель руководителя РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он отметил, что следующая администрация Белого дома, скорее всего, пересмотрит параметры вывода войск США из республики.

Смена администрации США, вероятно, окажет влияние на процесс мирного урегулирования ситуации в Исламской Республике Афганистан. <...> Возможны и другие варианты, например, замена регулярных ВС США на частные военные компании, что, на наш взгляд, было бы ошибкой, — цитирует Кабулова РИА Новости.

В 2020 году в Катаре представители Вашингтона и террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) утвердили первое за более чем 18 лет войны мирное соглашение. Документ подразумевает вывод иностранного военного контингента из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. Кабулов отметил, что Россия готова к продолжению работы с США по афганскому урегулированию независимо от того, кто в новой американской администрации будет отвечать за этот вопрос.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере три человека стали жертвами взрыва в одном из районов столицы Афганистана. Ответственность за взрыв взяло на себя экстремистское движение «Талибан» (запрещено в РФ). В результате взрыва погиб представитель Афганских сил по защите населения Зиа Вадан, а также двое его коллег. Ещё один человек получил ранения.