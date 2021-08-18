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МИД рассказал о «засекреченном человеке», летавшем за Навальным в Омск

23:57, 18 августа 2021
МИД рассказал о «засекреченном человеке», летавшем за Навальным в Омск Политик Алексей Навальный Фото: Nikolay Titov/Global Look Press
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Данные об одном из пассажиров немецкого самолёта, прилетавшего за Алексеем Навальным в 2020 году в Омск, до сих пор скрывает Берлин. Об этом рассказали в МИД РФ.

По сообщению МИД, в «предельно оперативно» прибывшем в Омск самолёте находился некий гражданин ФРГ, чей род занятий тщательно скрывается германской стороной.

Также [на этом самолёте прилетела] связанная с британскими спецслужбами новоиспечённая гражданка Великобритании М. К. Певчих, сам факт присутствия которой на борту по непонятным пока причинам не подтверждается властями Германии, несмотря на её собственное заявление об этом в интервью «Русской службе BBC» от 18 сентября 2020 года, — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее германское правительство заявляло, что Навального в Германию сопровождали только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш и кабмину «ничего не известно о визитах госпожи Певчих».

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске, когда ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Местные медики, обследовавшие мужчину, основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Причины проблем со здоровьем установить не удалось. Ядов в моче Навального омские медики не обнаружили.

Позднее политик был перевезён самолётом на лечение в Германию, после чего правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков сообщило, будто бы Навальный был отравлен субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».

Ранее МИД РФ назвал отравление Навального спланированной провокацией Запада.

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