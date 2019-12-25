https://static.news.ru/photo/ec68f23a-2742-11ea-b17a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о ситуации с невыдачей американских виз российским офицерам военно-штабного комитета Совета Безопасности ООН, отметила, что это произошло из-за попустительства со стороны генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

На сайте МИДа опубликован комментарий Захаровой, в котором говорится, что российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.

Всё это происходит при явном попустительстве со стороны Генерального секретаря ООН Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН, — говорится в документе.

Эти документы регламентирует условия службы и права сотрудников ООН. Их гарантом выступает генсек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский дипломат два месяца не мог получить визу в США. Руководитель департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов, который не смог принять участие в Молодёжном форуме в Нью-Йорке из-за невыдачи визы, рассказал, что соответствующий запрос в посольство США подали ещё в октябре 2019 года.