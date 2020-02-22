https://static.news.ru/photo/7e5324ce-5563-11ea-8e2d-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После обысков у членов сборной России по биатлону, которые итальянские полицейские устроили в их гостиничных номерах, российское внешнеполитическое ведомство пытается вернуть ситуацию в «нормальное спортивное русло» и разрядить обстановку. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По её словам, у Москвы есть вся необходимая информация. В эфире телеканала «Россия 24» Захарова рассказала, что сотрудники МИД РФ в Риме уже связались с итальянскими коллегами и аппаратом Совета министров.

Наши дипломаты находятся в рабочем контакте для того, чтобы снять все имеющиеся вопросы, либо каким-то образом разрядить эту ситуацию и вернуть её в нормальное спортивное русло, — заверила Захарова.

Кроме того, она подчеркнула, что МИД РФ сразу же подключился к ситуации, когда стали появляться первые сообщения об инциденте с российскими биатлонистами. Захарова пожелала членам сборной РФ удачи на чемпионате мира и заверила, что дипломаты держат ситуацию на контроле. Официальный представитель МИД РФ выразила надежду на скорое разрешение ситуации. Сейчас ведомство, по её словам, обрабатывает данные по ситуации, так как выводы пока делать рано.

в 6 утра 22 февраля итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU), в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты. Посольство РФ в Италии уже связалось с итальянским МИДом и аппаратом главы Совета министров страны и потребовало объяснить сложившуюся ситуацию. В свою очередь глава Минспорта Олег Матыцин поручил запросить всю информацию об инциденте у СБР.

Между тем в IBU заявили, что в курсе действий итальянских властей по поводу обысков российских биатлонистов и готовы оказывать им содействие. Кроме того, в союзе пообещали не давать дальнейших комментариев до тех пор, пока расследование не завершится.

Как писал NEWS.ru, ранее глава СБР Владимир Драчёв выразил надежду на то, что в изъятых компьютерах биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича ничего нет.