Фото: kremlin.ru

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подтвердил заявление исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что Москва и Киев предварительно договорились о транзите газа.

Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта, — рассказал политик в интервью RT. По его словам, украинская сторона убрала политизацию данного вопроса и перешла к обсуждению рыночных отношений, что...