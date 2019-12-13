Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что переговоры на парижском саммите шли «на высоких тонах».
По его словам, дискуссия была жёсткой и откровенной. Стороны привезли совершенно разные подходы к проблеме.
Разговор был на высоких тонах, и какое-то время там даже были идеи серьёзным образом переработать документ, который был согласован в сентябре, но твёрдость нашего лидера всё это предотвратила, — отметил политик.
Он подчеркнул, что твёрдость нашего лидера Владимира Путина предотвратила разговоры, которые касались полной переработки Минских соглашений, передаёт
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо изменить Минские соглашения, лежащие в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Как писал NEWS.ru, глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление Зеленского о стремлении получить контроль над границей с РФ с помощью изменения минских договорённостей.
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