МИД: проведение саммита «ядерной пятёрки» активно обсуждается

Проведение саммита «ядерной пятёрки» активно обсуждается, однако понимания по срокам его проведения пока нет, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Мы считаем идею саммита очень полезной и важной. Эта идея сейчас активно обсуждается с точки зрения наполнения повестки дня и концептуального наполнения этого важного мероприятия, — цитирует Вершинина РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин
Российский лидер также призвал западных партнёров сохранять историческую правду и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников. Путин предложил обсудить на саммите «пятёрки» ООН (Россия, Китай, Франция, США и Великобритания) общие принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности в духе союзничества и взаимоуважения.
По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, в Госдепартаменте США с интересом отнеслись к идее провести саммит ядерных держав. Также инициативу Путина одобрил Китай.
3 мая стало известно, что предложение российского коллеги поддержал президент США Дональд Трамп, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен