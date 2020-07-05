МИД: проведение саммита «ядерной пятёрки» активно обсуждается

https://static.news.ru/photo/19e7a34e-bf66-11ea-853e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Вершинин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение саммита «ядерной пятёрки» активно обсуждается, однако понимания по срокам его проведения пока нет, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Мы считаем идею саммита очень полезной и важной. Эта идея сейчас активно обсуждается с точки зрения наполнения повестки дня и концептуального наполнения этого важного мероприятия, — цитирует Вершинина РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале, который первым опубликовал журнал National Interest, президент России указывает на попытки ревизии итогов конфликта, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

Российский лидер также призвал западных партнёров сохранять историческую правду и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников. Путин предложил обсудить на саммите «пятёрки» ООН (Россия, Китай, Франция, США и Великобритания) общие принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности в духе союзничества и взаимоуважения.

По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, в Госдепартаменте США с интересом отнеслись к идее провести саммит ядерных держав. Также инициативу Путина одобрил Китай.

3 мая стало известно, что предложение российского коллеги поддержал президент США Дональд Трамп, писал NEWS.ru.