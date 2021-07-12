МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Брюсселя

Министерство иностранных дел России прокомментировало решение НАТО о высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя. По словам замминистра Александра Грушко, решение Альянса отозвать аккредитации у россиян не соответствует его ранним заявлениям, сообщает «Коммерсант».

Вчера ещё руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем, — пояснил Грушко.

Решение НАТО выслать из Брюсселя российских дипломатов было обнародовано накануне. Сенат США, в свою очередь, обратился к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов.

Ранее Североатлантический альянс дал российским дипломатам, лишённым аккредитации при НАТО, время до конца месяца, чтобы покинуть Брюссель. Лишённые аккредитации являются, по мнению Альянса, офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено.