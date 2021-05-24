МИД призвал Запад отказаться от двойных стандартов по рейсу Ryanair

https://static.news.ru/photo/064fb59a-bcb5-11eb-9476-96000091f725_660.jpg Фото: Darius Mataitis via imago-images.de/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны Запада не применять двойные стандарты при оценке ситуации вокруг экстренной посадки самолёта Ryaniar в Минске, сообщает ТАСС.

Призываем наших западных партнёров воздержаться от применения двойных стандартов и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов, — цитирует её агентство.

Захарова добавила, что это нужно сделать совместно с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию.

Кроме того, представитель МИД подчеркнула, что задержание бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича — это внутреннее дело Белоруссии. По словам Захаровой, он находился в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности.

23 мая лайнер Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска. Он летел из Афин в Вильнюс. Это произошло из-за сообщений о минировании, которое не подтвердилось. На борту находилcя Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии блогера внесли в список экстремистов. Его канал активно освещал протестные акции в cтране, которые прошли после победы Александра Лукашенко на выборах.

Британские влаcти первыми ввели запрет на полёты в стране белорусской компании «Белавиа». Чуть позже Литва закрылась от самолётов, которые пролетают через Белоруссию, а также попроcила своих граждан немедленно уехать из республики. Позже ещё в воcьми странах призвали запретить полёты над Белоруссией.