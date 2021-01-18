МИД призвал Запад опираться на здравый смысл в диалоге о кибербезопасности

https://static.news.ru/photo/2a02585c-5988-11eb-92f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва призывает страны Запада перейти к конструктивному диалогу по вопросу кибербезопасности на площадке ООН и опираться при этом на здравый смысл. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, он отметил, что западные партнёры пытаются решать в своём кругу возникающие у них идеи по кибербезопасности, свободе СМИ и другим проблемам.

Мы приглашаем их вернуться к здравому смыслу, вернуться под сень, под зонтик ООН, — заявил министр.

Глава российского МИД также подчеркнул, что Москва будет продвигать подобные подходы в рамках и других организаций, где принимает участие Россия. Среди них министр назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), БРИКС, Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США стоят перед выбором — взять ли работу социальных сетей на контроль или же оставить пользователям возможность свободно выражать свои мысли. Об этом министр рассказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.