Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало США немедленно снять санкционные ограничения с Ирана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
На фоне поступающих сообщений о разрастании масштабов пандемии, вызванной вирусом COVID-19, не можем не обратить внимание на несправедливое, неравное положение, в котором оказалась Исламская Республика Иран — наш добрый сосед и партнер, — передаёт МИД.
Помимо этого российская сторона отметила принципиальный настрой на сохранение «ядерной сделки». Также ведомство намерено вернуть соглашению утраченный баланс интересов.
Решительно призываем США взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение о немедленном снятии санкционных ограничений, — подытожил МИД.
NEWS.ru ранее информировал, что иранские атомщики прокомментировали санкции США. Они заявили об их препятствовании международным переговорам.