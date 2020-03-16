https://static.news.ru/photo/867a9c2e-67c2-11ea-ac31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало США немедленно снять санкционные ограничения с Ирана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

На фоне поступающих сообщений о разрастании масштабов пандемии, вызванной вирусом COVID-19, не можем не обратить внимание на несправедливое, неравное положение, в котором оказалась Исламская Республика Иран — наш добрый сосед и партнер, — передаёт МИД.

Помимо этого российская сторона отметила принципиальный настрой на сохранение «ядерной сделки». Также ведомство намерено вернуть соглашению утраченный баланс интересов.

Решительно призываем США взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение о немедленном снятии санкционных ограничений, — подытожил МИД.

NEWS.ru ранее информировал, что иранские атомщики прокомментировали санкции США. Они заявили об их препятствовании международным переговорам.