МИД призвал раскрыть правду о хранившемся оружии на складах во Врбетице

https://static.news.ru/photo/149ae94a-a5bc-11eb-9a51-96000091f725_660.jpg Фото: Vladimir Prycek/CTK/GLOBAL LOOK PRESS

Российское внешнеполитическое ведомство призвало чешских властей раскрыть правду о том, какие именно вооружения хранились на складах во Врбетице, где в 2014-м году прогремел взрыв.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Прага обязана раскрыть, какие именно вооружения хранились на складах. По её словам, иностранные журналисты обратили внимание на то, а куда, собственно, и каким образом использовалось это вооружение.

Ведь он не просто их контролировал, не просто контролировала эта контора, которая принадлежала болгарскому гражданину и просто владела этими территориями... Но ведь она что-то делала с этими вооружениями? Вот это тот самый вопрос, [ответ] на который мировое сообщество должно получить от Праги: что же там хранилось, — подчеркнула Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Президент Чехии Милош Земан во время обращения к нации 25 апреля заявил, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице может оказаться игрой спецслужб. Неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как основные причины ЧП.

Накануне Прага обвинила Москву в причастности к взрыву боеприпасов, которые хранились на складах во Врбетице в 2014-м. Якобы взрыв устроили два россиянина: Руслан Боширов и Александр Петров.