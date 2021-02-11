Можем ответить: МИД предостерёг Европу от новых санкций против России

https://static.news.ru/photo/bc01e198-6c78-11eb-b39f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва предостерегает Брюссель от введения новых санкций в отношении России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в случае принятия ограничительных мер на них последует «соразмерный ответ».

Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария, — высказала позицию Москвы Захарова.

В начале февраля с визитом в России побывал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По итогам поездки он констатировал, что у России отсутствует интерес к нормализации отношений в Евросоюзом. Он также выразил сожаление, что Кремль не захотел использовать возможность для начала конструктивного диалога.

Боррель допустил , что инициирует новые санкции против России. Он анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля, писал NEWS.ru.