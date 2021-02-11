Можем ответить: МИД предостерёг Европу от новых санкций против России

Москва предостерегает Брюссель от введения новых санкций в отношении России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что в случае принятия ограничительных мер на них последует «соразмерный ответ».
Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария, — высказала позицию Москвы Захарова.
В начале февраля с визитом в России побывал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По итогам поездки он констатировал, что у России отсутствует интерес к нормализации отношений в Евросоюзом. Он также выразил сожаление, что Кремль не захотел использовать возможность для начала конструктивного диалога.
Боррель