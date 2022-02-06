МИД предложил Западу задуматься об опасности ядерного оружия в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Такое именование Захарова объяснила тем, что более приличных вариантов после волны фейковых новостей представители блока не заслуживают. Своими взглядами Захарова поделилась в своём Telegram-канале.

Много чести называть их «натовцы». Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины, — написала Захарова. В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало...