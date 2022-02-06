МИД предложил Западу задуматься об опасности ядерного оружия в Европе
МИД: Россия не смирится с двуличной позицией Запада по ядерному оружию США в Европе
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:20, 07 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Западу следует задуматься о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия США, а не опасаться гипотетической угрозы размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Таким образом он отреагировал на предположение Госдепартамента США о то, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил РФ на территории этой страны, что якобы создаст угрозу безопасности Европы.
Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России, — заявил Ермаков.
Он добавил, что участие неядерных стран Европы в «совместных ядерных миссиях» НАТО прямо противоречит базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны, — подчеркнул дипломат.
Ранее Владимир Ермаков заявил, что США модернизируют своё ядерное оружие, размещённое в неядерных странах НАТО, и привлекают эти государства к тренировкам по применению данного оружия против России. Москва настаивает на возвращении всего американского ядерного оружия в США.