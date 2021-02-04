МИД поприветствовал дипломатов, поддержавших ветерана по делу Навального

https://static.news.ru/photo/6f47d87c-678b-11eb-bde9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД РФ заявили, что Москва приветствует стремление дипломатов из Великобритании и Франции поддержать ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко — потерпевшего по делу о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального.

Приветствуем стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй мировой войны, — сообщили ТАСС в российском МИД.

Сами же дипломаты от комментариев отказались.

Осуждённого на 3,5 года лишения свободы оппозиционера доставили в Бабушкинский суд Москвы. Дело о клевете в отношении Навального было возбуждено из-за комментариев оппозиционера к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд приостановил дело, так как Навальный находился в Германии. Сам политик вину не признаёт.

Как писал NEWS.ru, адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что её подзащитный не может быть приговорён к реальному лишению свободы по уголовному делу о клевете. Она отметила, что норма, ухудшающая положение подсудимого, введённая уже после того, как преступление было совершено, применяться по закону не может. Иными словами, она не имеет обратной силы.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. При этом на заседании суда находилось около 15 зарубежных дипломатов.