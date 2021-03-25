«Будем отвечать жёстко»: МИД РФ прокомментировал канадские санкции

https://static.news.ru/photo/a0ff7990-8d8f-11eb-90b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в ближайшее время примет ответные меры на санкции, которые Канада ввела против российских властей за преследование оппозиционера Алексея Навального, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жёстко и последовательно. Планируем принять ответные меры уже в ближайшее время, — сказала она.

Дипломат заявила, что Оттава ввела меры против Москвы, «следуя собственным русофобским инстинктам» и по «надуманному поводу „преследований Навального и оппозиции в России“». По её словам, канадская «правящая элита» довела отношения с россиянами до исторического минимума «ради бессмысленной и контрпродуктивной конфронтации с Россией в угоду геополитическим амбициям Вашингтона», говорится на сайте российского МИД.

Такая самоизоляция от России, в которой испытывают искреннее уважение к народу Канады, идёт вразрез с канадскими национальными интересами, лишая внешнюю политику страны не только самостоятельности, но и нацеленности на многостороннюю дипломатию, свойственную прежним поколениям политиков, — добавила она.

Накануне власти Канады ввели санкции против российских официальных лиц из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали девять граждан РФ. Среди них директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также полпред президента в Сибири Павел Попов.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.