МИД подтвердил получение от США уведомления по Договору по открытому небу

https://static.news.ru/photo/dadf9fca-bf0b-11eb-9196-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ подтвердил информацию о том, что Вашингтон уведомил Москву о том, что не вернётся в Договор по открытому небу. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что о подобном решении заместителю главы МИД РФ Сергею Рябкову сообщила замглавы Госдепартамента Венди Шерман.

В ответ на просьбу прокомментировать эту новость, в российском дипведомстве указали, что «в МИД подтвердили».

США запустили процедуру расторжения соглашения в мае 2020 года, и в ноябре она завершилась. В свою очередь российский МИД в январе 2021 года также заявил о запуске процедур по выходу из договора. К настоящему моменту документ денонсировала Госдума.