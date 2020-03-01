https://static.news.ru/photo/593df8d2-5bc9-11ea-b2a8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщили в российском МИД.

По данным ведомства, дипломаты обсудили предстоящую встречу президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана. Представитель РФ подчеркнул, что ситуацию вокруг журналистов государственного издания Sputnik необходимо решить в ближайшее время, сообщается на сайте министерства.

Ранее о переговорах чиновников сообщали СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Накануне в Кремле заявили, что встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом может состояться 5 или 6 марта. В Анкаре подтвердили готовность к переговорам.

Об инциденте с журналистами некоторое время назад рассказала глава МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян. При этом в полиции турецкой столицы эту информацию опровергли. Позже сотрудники правоохранительных органов Турции пришли в офис российского государственного издания Sputnik. Они взяли под стражу главного редактора.

В Союзе журналистов России призвали подключить МИД РФ к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Секретарь организации Тимур Шафир заявил, что случившееся в Турции является «прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов», которые сотрудничают со Sputnik.

По данным МИД РФ, сотрудники издания получали угрозы физической расправы. Злоумышленники требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. С журналистами до сих пор не удаётся связаться. По некоторой информации, потерпевшие находятся в руках местных силовиков, писал NEWS.ru.