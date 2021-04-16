Захарова отреагировала на высылку из Чехии российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/63daf8c8-9faf-11eb-ab15-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чешским властям «хорошо известно», что последует за решением о высылке 18 российских дипломатов из страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами, — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который временно исполняет обязанности министра иностранных дел, а также является главой МВД, заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов.

По его словам, дипломаты должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Премьер страны Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице. Инцидент произошёл в 2014 году.

Как сообщал NEWS.ru, Москва высылает пять польских дипломатов в ответ на недружественные действия Варшавы. Ранее Польша признала персонами нон грата трёх сотрудников российского посольства в Варшаве. Такое решение объяснили в МИД республики тем, что дипломаты якобы нарушали условия дипломатического статуса и проводили мероприятия в ущерб Польше.