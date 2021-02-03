МИД осудил действия западных дипломатов в связи с делом Навального

https://static.news.ru/photo/5a63a398-6644-11eb-bb74-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Западные дипломаты, в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, действуют грубо, это не наблюдение за процессом, а вовлечённость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это, конечно, не реакция, а вовлечённость, и, конечно, они не наблюдают, а действуют — действуют грубо, действуют скоординированно, действуют по плану, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению Захаровой, это не отдельные акции — это большая программа, которая наблюдается на разных этапах.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условное наказание по делу «Ив Роше» 44-летнему Алексею Навальному на реальный срок в 3,5 года. Суд встал на сторону ФСИН, предоставившей доказательства нарушений политиком условий освобождения.

Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. На заседании суда по Навальному находилось около 15 иностранных дипломатов.

Спустя некоторое время после оглашения приговора иностранные политики и дипломаты жёсткого отреагировали на решение российского суда. Они потребовали освободить Навального. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон, который назвал приговор оппозиционеру недопустимым.

Кроме того, дело Навального прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он напомнил про международные обязательства России по соблюдению принципа равенства всех перед законом, а сенатор Митт Ромни пообещал представить законопроект о санкциях против лиц, преследующих российского оппозиционера.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не в курсе реакции российского лидера Владимира Путина на приговор Навальному. Он напомнил, что власти традиционно не комментируют решения судов и не будут делать этого сейчас.

Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда Пресс-служба Мосгорсуда