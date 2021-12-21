МИД обязал дипломатов 25 стран проходить в России дактилоскопию

Сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульств, а также члены их семей будут обязаны пройти после въезда в Россию обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Кроме того, данную процедуру обязаны пройти все иностранные граждане, прибывшие в страну не в рабочих целях, передаёт пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

МИД России осуществлён мониторинг, по результатам которого была определена группа стран, на представителей которых будет распространяться вышеупомянутая обязанность (в зависимости от категории паспортов владельцев), — говорится в сообщении.

Норматив распространится на дипломатов и граждан, въезжающих из Австрии, Аргентины, Афганистана, Бенина, Гвинеи, Дании, Джибути, Камеруна, Ливана, Литвы, Мавритании, Малайзии, Мали, Нигера, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, Сомали, Сьерра-Леоне, Таиланда, Танзании, Того и Уругвая.

По данным МИД РФ, этот список может быть скорректирован. Граждане вышеупомянутых государств обязаны пройти процедуру дактилоскопии в течение 90 дней после въезда в страну. Это предусмотрено поправками в Федеральные законы «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Положения вступят в силу 29 декабря.

Ранее МВД РФ предложило освободить ряд категорий иностранных граждан от прохождения обязательной дактилоскопии и фотографирования. Согласно проекту приказа ведомства, речь идёт о гражданах Белоруссии, детях младше шести лет и дипломатах, приехавших в РФ для долгосрочного пребывания.