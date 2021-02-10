МИД обвинил НАТО и Евросоюз в открытом вмешательстве в дела России

https://static.news.ru/photo/b056ff1e-6bb4-11eb-9d4b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейский союз и НАТО в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая протестные настроения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что это происходит в контексте так называемого дела Навального.

Основная задача инициаторов — не забота о здоровье российского гражданина, не выяснение истинных причин, что с ним произошло. Речь идёт об очередной фазе вмешательства во внутренние дела путём оказания влияния на внутриполитические процессы и, соответственно, мобилизации санкционных же настроений. Это прямая цепочка, — заявила Захарова, выступая на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Она добавила, что Москва предоставит международным организациям информацию о поддержке протестных акций в России из-за рубежа, передаёт ТАСС.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что несогласованные акции протеста в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального, прошедшие в городах РФ, являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации в стране в 2021 и 2024 годах. В общении с журналистами он заявил, что прошедшие акции являются следствием вмешательства иностранных государств. Пискарёв усмотрел сходство происходящего в России с ситуациями в Белоруссии и в Гонконге. Пискарёв обратил внимание, что отдельно целенаправленно готовились несанкционированные акции с участием подростков, подготовка заняла несколько лет. Он пояснил, что речь идёт об обучении новым технологиям управления группами подростков и молодых людей в виде игры — так называемой геймификации.

Между тем в посольстве США в Москве заявили, что Штаты никоим образом не вовлечены в организацию протестов в России. В дипмиссии считают, что подобные обвинения направлены на отвлечение внимания общественности от прав россиян на выражение своего мнения.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.