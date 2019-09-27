Президент России Владимир Путин провёл встречу с постоянными членами Совета безопасности РФ. В рамках встречи глава государства поднял вопросы дальнейшего урегулирования в Сирии, а также ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, участники совещания обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития России, передаёт ТАСС. Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия и Иран...