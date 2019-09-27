Министерство иностранных дел РФ рассмотрит материалы комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, касающиеся вещательной корпорации Deutsche Welle. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства.
Когда документы поступят в МИД, они будут изучены, — цитирует представителя министерства ТАСС.
Как писал Nwes.ru, ранее глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв заявил, что в дейсвиях Deutsche Welle якобы выявлены признаки «оправдания экстремизма», пообещав обратиться в МИД с просьбой лишить германское издание аккредитации.
Профсоюз журналистов осудил выводы депутатов Госдумы, подчеркнув, что таким образом российские власти пытаются «ответить» на «аналогичное давление за рубежом и на освещение иностранными СМИ „московского дела“».