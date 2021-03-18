МИД: новейшая история не помнит, чтобы посла РФ в США вызывали в Москву

https://static.news.ru/photo/f9f2e5c4-87e4-11eb-baa5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

История современной России не помнит того, чтобы российского посла в Соединённых Штатах вызывали в столицу ради того, чтобы наметить курс дальнейшего взаимодействия с Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Такие вещи в новейшей истории очень сложно припомнить. Они были, но они были связаны с напряжённой международной повесткой. Так, чтобы это было связано с двусторонними отношениями, а на самом деле — с тупиком в двусторонних отношениях, которые в этот тупик завёл Вашингтон, по такому сюжету мы такого не припомним, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в российскую столицу после того, как президент США Джо Байден дал интервью, в котором заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Новый хозяин Белого дома также пообещал, что его российский коллега «ответит» за якобы вмешательство в выборы в США, на которых победил его предшественник Дональд Трамп. Вдобавок к этому пресс-секретарь президента Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине «метафорой». Она добавила, что президент США заявлял ранее, что «не будет сдерживаться» в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 марта, ответил на слова своего американского коллеги Джо Байдена. Глава государства пожелал хозяину Белого дома здоровья, писал NEWS.ru.