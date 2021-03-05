МИД не прокомментировал сообщения взаимной высылке дипломатов РФ и Франции

Министерство иностранных дел России отказалось комментировать публикацию французской газеты Les Echos, журналисты которой написали о тайной взаимной высылке дипломатов из России и Франции.
Не комментируем, — заявил представитель российского дипведомства журналистам ТАСС.
По данным французских журналистов якобы в конце 2020 года Россия и Франция взаимно выслали дипломатов, но этому шагу не стали предавать огласку. Французская сторона будто бы выслала из страны сотрудника экономического департамента посольства РФ в Парижа, а Россия — такого же сотрудника посольства Франции в Москве.