МИД не прокомментировал сообщения взаимной высылке дипломатов РФ и Франции

Начальник службы безопасности президента Бориса Ельцина Александр Коржаков заявил, что Ельцин победил на выборах главы государства в 1996 году без помощи олигархов. Так он прокомментировал слова политтехнолога Глеба Павловского, заявившего, что Ельцин победил благодаря финансированию с их стороны.

Он (Павловский. — NEWS.ru) как раз работал под руководством той самой команды олигархов, поэтому сейчас он просто отстаивает свои интересы. Борис Ельцин выиграл не благодаря тем мизерным вкладам, — приводит...