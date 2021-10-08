МИД России направил в ОЗХО встречные вопросы по Навальному

Министерство иностранных дел России направило в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) вопросы по отравлению оппозиционера Алексея Навального, которые требуется передать Германии, Франции Швеции и Великобритании. Дипломатическое выступление ведомства размещено на его сайте. Российский МИД хочет знать, кто сопровождал политика в самолёте, в котором тот летел из Омска в Германию, находясь в искусственной коме.

Кто был тот человек, который сопровождал Навального на борту чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин? Какова была его ведомственная принадлежность? — спрашивают в российском МИД у германских властей.

Также МИД от Германии и Великобритании требуют сообщить о роли соратницы Навального, расследовательницы Марии Певчих, которая сопровождала оппозиционера в самолёте. В МИД, ссылаясь на «различные сведения», считают её «имеющей тесные связи с британским разведсообществом». Также в ведомстве интересуются, почему на бутылке, которую Певчих приобрела в зоне вылета аэропорта, впоследствии были обнаружены следы химикатов и «отчего эта бутылка не была передана российским правоохранительным органам как вещественное доказательство»? Кроме того, в Москве ждут от ФРГ и Великобритании ответа, почему российским правоохранителям не предоставили возможность для допроса Певчих.

Также в МИД заявили, что от российских властей скрывается формула химического вещества, обнаруженного на биоматериалах Навального.

В ведомстве отметили, что, согласно Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, ответ стороны должны предоставить не позднее 16 октября. Там заявили, что ФРГ уже отвечала на эти вопросы 2 октября 2020 года, но в Москве остались не удовлетворены этими ответами. В то же время Швеция и Франция не направляли своих ответов.

6 октября США и их партнёры из 44 стран по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России список вопросов о произошедшем с Навальным. Москва должна предоставить ответ в течение 10 дней. 7 октября постпред РФ при организации Александр Шульгин сообщил, что Москва предоставила ответ.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. В больнице заявили, что не нашли ядов в организме пострадавшего. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Специалисты из ФРГ сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.