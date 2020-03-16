МИД РФ направил ноту протеста Киеву в связи с провокацией у здания российского посольства.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, власти Украины продолжают игнорировать свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
По счастливой случайности пожара удалось избежать. Участники акции порвали государственный флаг России, скандировали экстремистские лозунги, — сказала Захарова.
Как ранее писал NEWS.ru, в субботу, 14 марта, в Киеве проходил марш ветеранов. Один из участников мероприятия выстрелил из ракетницы по зданию российского посольства на Украине.
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