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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не готовит обращение к нации в связи с переносом всероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на 12 июня.

Нет, ничего не готовится, — цитирует телеканал «Дождь» Пескова. Как писал NEWS.ru, источник, близкий к администрации президента, сообщил «Медузе», что перенос голосования обсуждался с Путиным в выходные дни, но к...