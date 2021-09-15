МИД напомнил США о недопустимости вмешательства в российские выборы
Сергей Попов
Сергей Попов
16:05, 16 сентября 2021
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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МИД России продублировал заявление о недопустимости вмешательства США в предстоящие выборы в Госдепартамент и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне. Об этом рассказал замглавы департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов, сообщает ТАСС. Он напомнил, что первоначально соответствующий демарш был заявлен послу США в России Джону Салливану.
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что в отличие от ничем не подкреплённых претензий и бездоказательных обвинений Вашингтона во вмешательстве в американские выборы, российская сторона предоставила США конкретные факты. Москва ожидает реакции на эту информацию.
По словам Гаврилова, развитие событий в последнее время свидетельствует об оправданности опасений Москвы по поводу причастности западных IT-монополистов к попыткам вмешательства в выборы в Госдуму и внутренние дела России.
Заблаговременно предупреждаем о неприемлемости любых форм подобной деятельности, — цитирует его агентство.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, уточнила, что США были предоставлены конкретные даты, IP-адреса и другие данные по американскому вмешательству. По её мнению, заявлениями о неприятии обвинений или несогласии с ними Вашингтон не отделается.
Ранее сообщалось, что Салливан был вызван в МИД России. Там его предупредили о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Однако в посольстве США заявили, что Салливан обсуждал с замглавы МИД Сергеем Рябковым вопросы выстраивания стабильных отношений между двумя странами. Захарова выразила надежду, что американские дипломаты сообщат в Вашингтон истинную причину вызова посла.