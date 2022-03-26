МИД: мировые институты отказали РФ в доступе к биолабораториям на Украине
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:05, 27 марта 2022
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва пыталась получить доступ к биолабораториям на территории республик бывшего СССР. Мировые институты, которые могли бы посодействовать осмотру учреждений на Украине и в Грузии, отказали в этом, отметила дипломат в эфире ТВ Центр.
Мы добавились через международно-правовые институты доступа к этим лабораториям [в Грузии и на Украине]. Что нам говорили?... Они же говорили фантастические вещи. Посетить лаборатории? Конечно, можно. В приемной посидите. Есть ресепшн, есть чудесные люди, которые вас встретят, нальют вам кофе и покажут каталоги, — рассказала Захарова.