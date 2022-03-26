МИД: мировые институты отказали РФ в доступе к биолабораториям на Украине

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что военные пенсионеры любят поболтать и порой не контролируют полёт своей фантазии. Так он в эфире телеканала «Россия 1» отреагировал на слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, предъявившего претензии на Калининград.

Отставные генералы очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому...