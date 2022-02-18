МИД КНР призвал США учитывать обеспокоенность России украинским кризисом

Министерство иностранных дел КНР считает, что Соединённые Штаты должны учитывать обеспокоенность России и других стран сложной ситуацией на Украине. Как заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь, украинский вопрос следует урегулировать путём диалога и переговоров, основой которых должны стать Минские соглашения, пишет ТАСС.

США тем более не должны предпринимать шаги, которые способствуют усилению противостояния, — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Таким образом он прокомментировал недавние высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о «скором вторжении России» на Украину, которые счёл способом давления на Россию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские войска ведут подготовку к нападению на Украину в ближайшие дни и «цели России включают Киев». В связи с этим дипломат направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе для разрешения кризиса вокруг Украины.

Кроме того, Блинкeн призвал роcсийское руководство заявить об отcутствии намерений нападать на Украину, после чего отвести войска от украинcкой границы и приcтупить к дипломатическому урегулированию. Он также назвал Минские соглашения основой для урегулирования конфликта.