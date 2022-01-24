МИД Китая назвал ложью информацию о просьбе не нападать на Украину

В МИД Китая назвали публикации о просьбе председателя КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину по Украине абсолютной ложью. В ведомстве отметили, что подобные заявления являются провокацией и призваны подорвать проведение Олимпийских игр, пишет РИА Новости.

Соответствующая публикация является абсолютной ложью, — сказал представитель министерства.

Ранее американское издание Bloomberg со ссылкой на одного из пекинских дипломатов сообщило, что Си Цзиньпин обратился с просьбой к Путину не начинать вторжение на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдёт в феврале 2022 года.

Согласно данным, полученным агентством от военных аналитиков, к моменту завершения перемирия на Украине начнётся оттепель, которая станет препятствием для быстрого «российского вторжения». Между тем китайский лидер старается укрепить свой авторитет, чтобы в третий раз подряд занять пост председателя КНР. Кризис в Европе может помешать ему в этом.

В посольстве КНР в Москве публикацию назвали фейком и провокацией, отметив, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. По словам дипломатов, Пекин выступает за продолжение диалога в рамках Минских соглашений.