МИД Италии возмутилось призывом Die Welt не помогать «итальянской мафии»

Фото: Cosimo Martemucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Чехии отказались передать российской стороне демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Как сообщили в чешском МИД, монумент планируют перенести в один из местных музеев.

Памятник является собственностью района Прага-6, — заявили во внешнеполитическом ведомстве. Там подчеркнули, что демонтаж памятника чешской стороной не считается «нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с Россией», передаёт «Газета.ru»....