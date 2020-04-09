МИД Италии возмутилось призывом Die Welt не помогать «итальянской мафии»

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отреагировал на публикацию в немецкой прессе, обвинившей итальянцев в ожидании помощи от Евросоюза. Статья под названием «Итальянская мафия ждёт финансовой помощи от ЕС» вышла в газете Die Welt. По словам дипломата, на фоне пандемии коронавируса такая формулировка постыдна и неприемлема.
Власти Германии должны публично дистанцироваться от подобных позорных публикаций, — написал он на своей странице в Facebook.
Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и защитными средствами.
Позднее в газете La Stampa появился материал, в котором утверждалось, что 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией «совершенно бесполезны или малополезны» для страны. В ответ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что статьи о борьбе российских военных с COVID-19 в Италии «составлены по старым антисоветским пропагандистским учебникам». Власти страны восприняли его заявление в штыки и назвали тон представителя российского военного ведомства «ненадлежащим», писал NEWS.ru.