МИД и Минобороны России и Турции дополнительно согласуют дату встречи

https://static.news.ru/photo/6f114836-ae2f-11ea-b416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министры иностранных дел и обороны России и Турции проведут встречу, дата которой будет согласована дополнительно. Об этом 14 июня сообщили представители российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что совместные работы министерств двух стран продолжаются по поручению президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Их главная задача заключается в поддержке урегулирования ситуации на территории Ливии.

Главы ведомств контактируют в интересах скорейшего прекращения огня. Кроме того, в задачи министерств входит налаживание межливийского переговорного процесса как в политическом, так и в экономическом направлениях под эгидой ООН.

Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно, — сообщается на сайте МИД РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу прибудут 14 июня в Турцию во главе межведомственной делегации.