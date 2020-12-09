МИД Германии отреагировал на заявление немецких депутатов по Навальному

https://static.news.ru/photo/f2efd29c-3a4a-11eb-ac6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: auswaertiges-amt.de

Позиция Берлина по ситуации с Алексеем Навальным остаётся неизменной. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.

Она отреагировала на заявление депутатов партии «Альтернатива для Германии», которые встречались в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Содержательно не хотела бы оценивать этот визит, это была поездка фракции немецкого бундестага. Наша позиция по теме Навального, например, вы её знаете, она остаётся неизменной, — заявила Адебар.

Ранее участвовавший во встрече с Лавровым представитель «Альтернативы для Германии», член комитета бундестага по иностранным делам Армин-Паулюс Хампель заявил, что ситуация с Навальным абсурдна. Он подчеркнул, что «русских в ФРГ принимают за сумасшедших», если считают, что российские власти сначала хотели убить блогера оружием массового поражения, а потом отправили его на лечение в Берлин, сообщает РИА Новости.

Также Хампель призвал немецкое правительство передать Москве информацию по делу оппозиционера, в том числе выводы врачей клиники Charité.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре затрагивали инцидент с Навальным. При этом пресс-секретарь назвал блогера не по фамилии, а использовав формулировку «берлинский пациент».

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления.