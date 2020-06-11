МИД: ФРГ не представила доказательства вины РФ в кибератаке

https://static.news.ru/photo/9a6145e8-abc5-11ea-acab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел ФРГ не представило послу РФ доказательства вины Москвы в кибератаке на бундестаг, заявил первый заместитель главы МИД России Владимир Титов.

За всё это долгое время немецкие власти никаких доказательств вины нашей страны не предъявили. Не предоставили они их и нашему послу в ходе упомянутой вами беседы в МИД ФРГ, — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее МИД Германии вызывал посла РФ Сергея Нечаева для беседы из-за дела о хакерской атаке. Дипломату сообщили, что Берлин намерен добиться санкций в отношении причастных к инциденту, в том числе россиянина Дмитрия Бадина.

Как писал NEWS.ru, Россия согласна принять и рассмотреть данные о кибератаке на бундестаг в 2015 году, если они действительно есть у властей Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.