МИД Финляндии: РФ должна принять решение по ремонту линии электропередачи

https://static.news.ru/photo/7c09b7fc-6e06-11eb-b06d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о ремонте линии, по которой осуществляется экспорт электричества из РФ в Финляндию, должны принять в Москве, считает глава МИД страны Пекка Хаависто. Он отметил, в Хельсинки стремятся перевести страну на «зелёные», возобновляемые источники энергии и считают важным модернизировать энергетический сектор. По его словам, коммуникацию между государствами протянули ещё в 70-х годах прошлого века.

Говоря в общем, я считаю, что как энергосистема, так и производство электроэнергии должны соответствовать новому климатическому мышлению и климатическим стандартам, целям сокращения выбросов парниковых газов. Я думаю, что всё сотрудничество в области энергетики должно рассматриваться с этой точки зрения, — цитирует дипломата «Интерфакс».

В соответствии с планами, к 2035-му Финляндия собирается достичь углеродной нейтральности, для чего необходимо нарастить ввод ветряных и солнечных электростанций. В двух сценариях из четырёх допускается, что страна не будет нуждаться в энергомосте с РФ через Выборг.

Дипломат добавил, что планирует обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым «сложные вопросы», в том числе отравление и последующий арест политика Алексея Навального. Переговоры состоятся 15 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге. Чиновник отметил, что важно сохранить дипломатические отношения и диалог с РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европарламент (ЕП) принял резолюцию, предлагающую Еврокомиссии (ЕК) работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. В тексте документа говорится, что ЕП должен тесно сотрудничать с Минском и временно прекратить процесс ввода в эксплуатацию атомного объекта, пока не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности и не будут выполнены рекомендации ЕС, сделанные по итогам стресс-тестов.