МИД: члены ОЗХО провели тайную операцию по взятию анализов у Навального

https://static.news.ru/photo/e368b906-f922-11ea-bd81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве иностранных дел России заявили, что страны Запада превратили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в «грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов».

По данным ведомства, члены технического секретариата ОЗХО провели тайную «операцию» по забору дополнительного биоматериала оппозиционера Алексея Навального.

На протяжении всей прошлой недели на наши обращения в технический секретариат ОЗХО его ответственные лица просто пожимали плечами — мол, речи о каком-либо подключении ОЗХО ко всей этой истории с Навальным не идёт. А в это же время доминирующая в руководстве техсекретариата франко-англосаксонская команда функционеров провела целую тайную «операцию» по забору дополнительного биоматериала Навального, который был передан на анализ ещё в две назначенные лаборатории ОЗХО, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты добавили, что не удивятся, если последними окажутся уже отметившиеся в деле Скрипалей лаборатории в швейцарском Шпице и британском Портон-Дауне.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

Ранее Европарламент принял резолюцию, согласно которой возложил вину за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на руководство РФ, и призвал ужесточить санкции в отношении Российской Федерации. Парламентарии потребовали от всех стран ЕС отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2», а также ужесточить санкции в отношении РФ и внести в санкционные списки фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Как писал NEWS.ru, сотрудники томской полиции вызвали для опроса двух сотрудников ФБК, которые сопровождали оппозиционного российского политика Алексея Навального.