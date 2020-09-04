МИД Чехии: ситуация с Навальным ставит под угрозу консультации с РФ

https://static.news.ru/photo/d55a66f2-ee3c-11ea-9edf-fa163e074e61_660.jpg Томаш Петржичек Фото: Slavomir Kubes/CTK

Ситуация, разворачивающаяся вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, негативным образом сказывается на подготовке консультаций между Чехией и Россией, которые стороны намерены провести в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, завил глава польского МИД Томаш Петржичек.

Отмечается также, что повлияла на подготовку консультаций и ситуация в Белоруссии, передаёт ТАСС со ссылкой на пражское издание Denik N.

Несмотря на то что консультации являются предметом двусторонних отношений и ситуацию, касающуюся господина Навального, Чехия будет решать в рамках Евросоюза, речь идёт о столь серьёзной новости, что она угрожает готовящимся консультациям, — сказал Петржичек.

Начало консультаций, направленных на разморозку российско-чешских отношений, отложено. Уполномоченным на консультациях с РФ ранее был назначен руководитель международного департамента администрации президента республики Рудольф Йиндрак, российскую сторону должен представлять первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов.

На консультациях предполагается обсудить различные интересующие обе стороны вопросы. В том числе — о памятнике Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был демонтирован 3 апреля 2020 года властями района Прага-6.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова обозначила готовность РФ к проведению консультаций на уровне заместителей министров стран с учётом неопределённости их сроков из-за пандемии. Захарова отметила, что МИД РФ призывает «чешских коллег к скорейшему началу консультаций на уровне уполномоченных».

Как писал NEWS.ru, польские власти открыто вмешиваются во внутренние дела Белоруссии, поддерживая оппозицию в стране. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Польша воздействует на общественное мнение в Белоруссии через пропагандистское вещание.