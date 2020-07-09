Международные соглашения проанализируют на соответствие Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет их соответствия изменениям, внесённым в Конституцию. Он также предложил уведомить международные организации, что Конституция РФ доминирует над принимаемыми ими решениями.
Как писал NEWS.ru, Россия никогда не передаст Курильские острова Японии, дискуссия по этому вопросу будет закрыта после вступления в силу поправок к Конституции РФ, заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он отметил, кто бы ни оказался у власти в ближайшее десять или даже сто лет, уже не сможет вернуться к данной теме, так как «люди не разрешат».
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