Международные соглашения проанализируют на соответствие Конституции

Шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание в ноябре пока выглядят не блестяще, считает Дмитрий Медведев. Однако Россия будет работать с любой американской администрацией, подчеркнул зампред Совета безопасности РФ. Причины неудач американского политика бывший российский премьер и президент видит в коронавирусном кризисе, а также в «столкновениях на расовой почве».

Он довольно сильно уступает своему основному сопернику. Хотя он человек креативный, и вполне вероятно, что может произойти такое же чудо, как и четыре года назад. Кого бы ни избрали, Россия...