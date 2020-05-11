С 12 мая в России завершается единый период нерабочих дней, однако ограничения будут сниматься поэтапно в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Об этом заявил президент Владимир Путин на профильном совещании 11 мая. Глава государства также представил новые меры поддержки населения и бизнеса, которые имеют, по его словам, «абсолютно беспрецедентный масштабный характер». Так, конкретные выплаты получат семьи с детьми, а малый бизнес и самозанятые дополнительные меры поддержки, в том числе налоговые вычеты и льготное кредитование.

Шаг за шагом

Владимир Путин констатировал переход к следующему периоду борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода из режимов ограничений. При этом он подчеркнул, что такой выход не может быть одномоментным, всё будет происходить «последовательно, осторожно, шаг за шагом».

С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Её опасность сохраняется, причём даже на территориях, где ситуация относительно благополучная и случаи новых заражений носят пока единичный характер, — заявил глава государства.

Отдельным указом Владимир Путин подтвердил право глав регионов принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, опираясь на анализ ситуации и мнение главных санитарных врачей.

Это должны быть детально просчитанные решения глав субъектов Федерации. Опасно безрассудно забегать вперёд. Но и сидеть сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой, — подчеркнул он.

Президент также отметил необходимость сохранения режима повышенной безопасности для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Дорогие друзья, будьте предельно осторожны, пожалуйста, сохраняйте и даже усиливайте сейчас своё внимание к личным мерам предупреждения заражения, — традиционно обратился глава государства к жителям страны.

Беспрецедентная помощь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский лидер озвучил новый пакет мер поддержки населения и бизнеса. В частности, государство существенно расширяет меры поддержки семьям с детьми. Например, с 1 июня будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста.

В общей сложности с учётом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей, от младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства. Особенно сейчас, когда в первую очередь должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддержать семьи с детьми, — подчеркнул президент.

Глава государства также объявил о запуске специальной кредитной программы поддержки занятости, в рамках которой конечная ставка будет 2%. При этом, если в течение всего срока действия программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмёт на себя государство, заверил президент.

Также Путин предложил снизить фискальную нагрузку для бизнеса в отраслях, особенно пострадавших от ограничений из-за пандемии, а самозанятым гражданам в полном объёме вернуть их налог на доход, уплаченный в 2019 году.

В целом, предложенные Владимиром Путиным меры по поддержке граждан, социальной сферы и экономики носят «абсолютно беспрецедентный, масштабный характер».

Думаю, что никогда, наверное, в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики. Не припомню такого. Даже в сложные 2008–2009 годы, в годы мировых финансовых и экономических кризисов, — подчеркнул он.

По словам президента, все меры готовились совместно и были признаны не только целесообразными, но и возможными к исполнению.

Солидарность и дифференцированный подход

Владимир Путин kremlin.ru

По мнению президента Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексея Куртова, основной лозунг последнего совещания президента — доверяй, но проверяй.

Владимир Путин совершенно справедливо отметил, что страна большая и очень разная. Поэтому он задал общую рамку ограничений и доверил губернаторам быть достаточно самостоятельными, но максимально ответственными. При этом отметил, что и контроль за действиями в регионах будет серьёзный. Например, он обратил внимание на неисполнение на половине территорий своего распоряжения месячной давности по выплатам медикам и медицинскому персоналу. Пообещал личный контроль этого важнейшего действия власти в каждом регионе. Ну и наконец-то, семьи с детьми дождались конкретного механизма помощи от государства. Причём разговор идёт уже не только о малышах, но и обо всех детях до 16 лет. Думаю, что такие распоряжения очень важны и с экономической и с моральной точки зрения. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

В свою очередь гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на то, что солидарность и дифференцированный подход стали стержнем нового обращения президента.

Солидарности в борьбе с коронавирусом президент ждёт от бизнеса, семей с детьми, людей старшего поколения. И всех их должно в той или иной мере поддержать государство. Меры поддержки различны и адресованы нескольким социальным группам, включая прямые выплаты. Это означает, что подход президента к помощи несколько изменился по сравнению с предыдущими выступлениями. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Как пояснил NEWS.ru глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин, для России те меры поддержки, которые сейчас оказываются бизнесу и населению, действительно можно назвать беспрецедентными, как и всю ситуацию с эпидемией и ограничительными мерами. Но если сравнивать действия российских властей с действиями других государств, то нельзя сказать, что в России помощь бизнесу и населению эффективнее, считает эксперт.

Конечно, установлены кредитные и налоговые льготы, как и в других странах, но при этом практически нет прямой финансовой помощи населению и бизнесу. Так, в США и Японии производились выплаты населению, и эта мера позитивно сказывается на экономиках стран в целом, так как стимулирует потребительский спрос. В России же выплаты установлены только для отдельных категорий граждан и вряд ли их можно назвать достаточными в условиях кризиса, — пояснил он.

Главное, что Владимир Путин, обращаясь к народу, звучал убедительно, добавил в беседе с NEWS.ru руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв.

А в детали большинство зрителей не погрузилось. Путин демонстрирует последовательность в приоритетах — забота о семьях с детьми, поддержка медиков. Регионы по-прежнему несут ответственность за политику ограничений и их снятие. Президент предлагает всем взять ответственность на себя. Кому-то понравится, кому-то нет. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

По словам эксперта, глава государства старался создать ощущение масштабной помощи. Но личный опыт не всегда совпадает с образом действительности, созданным выступлениями, добавил он.