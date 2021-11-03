Мезенцев: работа над символикой Союзного государства уже идёт

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В МИД РФ по случаю годовщины подписания трёхстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года рассказали о своём видении отношений с двумя государствами. В российском ведомстве заявили, что Москва не имеет цель получить эксклюзивное право на общение с Баку и Ереваном.

Российская сторона не претендует на монополию в общении с Арменией и Азербайджаном, хотя нас и связывают с этими странами и народами долгая и тесная дружба, масштабное партнёрство по всем азимутам,...