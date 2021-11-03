Мезенцев: работа над символикой Союзного государства уже идёт
Ксения Голуб
Ксения Голуб
13:10, 06 ноября 2021
Дмитрий МезенцевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Работа над объединяющей Россию и Белоруссию символикой уже идёт. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
А вот что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Может быть, если мы помечтаем, какое-то время пройдёт и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ,— сказал он.
Ранее состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, оно прошло в формате видеоконференции. В рамках данной встречи был подписан ряд документов, в том числе декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы. Согласно ему, положено начало действия 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Кроме того, во время заседания были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.