«Мерзкая особь»: Соловьёв разоблачил враньё Собчак об Афганистане

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал Ксению Собчак «мерзкой и гадкой особью» из-за её сравнения спешного ухода американцев из Афганистана с уходом СССР из страны в 1989 году. Фрагмент своего выступления Соловьёв опубликовал на своём YouTube-канале.

Это для тебя похожие картинки? Лгать научилась, а работать с первоисточниками нет! — заявил Соловьёв.

Журналистка назвала похожими снимок генерала-майора США Криса Донахью, который последним покинул Афганистан ночью на военном транспортнике американских ВВС и фотографию генерал-полковника Бориса Громова, который последним пересекает мост через границу СССР и Афганистана в феврале 1989 года.

Инцидент прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своём Telegram-канале она написала, что в отличие от США СССР построил порядка 150 крупных инфраструктурных проектов. Захарова также напомнила, что против СССР воевали террористы, которых спонсировал Вашингтон.

Ранее стало известно, что некоторые внутренние авиаперелёты возобновились в Афганистане. Воздушная гавань Кабула частично вернулась в штатное рабочее состояние для приёма и отправки самолётов внутренних авиалиний.