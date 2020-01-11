https://static.news.ru/photo/66b07e04-3496-11ea-9d1b-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: kremlin.ru

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что признание Ираном того факта, что украинский самолёт потерпел крушение из-за обстрела с иранской стороны, является очень важным шагом.

Об этом немецкий лидер сказала в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По её словам, сейчас необходимо полностью расследовать и обсудить случившееся, как и то, какими могут быть последствия инцидента, передаёт ТАСС .

Сегодня Иран объявил, что это была большая ошибка, и хорошо, что тем самым известны ответственные, — заявила Меркель.

Она также назвала произошедшее «драматическим событием».

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что заинтересована в сохранении иранской ядерной сделки и предпримет для этого дипломатические усилия. При этом она подчеркнула, что Совместный всеобъемлющий план действий несовершенен.