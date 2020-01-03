Канцлер ФРГ Ангела Меркель совершит рабочий визит в Россию 11 января по приглашению российского лидера Владимира Путина.
В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января, — сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается также, что будет рассмотрено урегулирование внутриукраинского конфликта в ходе реализации минского Комплекса мер 2015 года.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и обстановку в Сирии и Ливии.
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