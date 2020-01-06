https://static.news.ru/photo/9273a1fa-321c-11ea-9743-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: M. Popow/imago-images.de/Global Look Press

Канцлер Германии собирается совершить визит в Россию не из-за гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет никакой связи, — сказал он.

Генерал, возглавлявший спецподразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран, в свою очередь, назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган, комментируя ситуацию с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани, отметил, что Анкара следит за происходящим в регионе. Он считает, что между США и Ираном растёт напряжённость.