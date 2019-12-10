https://static.news.ru/photo/c81d6b26-1bae-11ea-8cbc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Ангела Меркель Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения саммита «нормандской четвёрки» в Париже назвала президента России Владимира Путина победителем. Об этом сообщил «Коммерсант».

Сегодня ты победитель, — процитировал Ангелу Меркель «Коммерсант».

После ужина, когда лидеры Франции, Украины, Германии и России шли на пресс-конференцию по итогам «нормандского саммита», канцлер сказала эту фразу. Однако Ангела Меркель сказала её «без особой радости», отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что участники «нормандской четвёрки» пришли к решению изменить конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера», которая была подписана в Минске 1 октября 2019 года, и что Минские соглашения остаются основой по урегулированию ситуации в Донбассе.