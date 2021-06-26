Меркель предложила новый формат переговоров ЕС с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель решила предложить коллегам из Евросоюза альтернативный вариант саммита при участии России. Она считает, что можно провести переговоры в формате «без лидеров», сообщает агентство Bloomberg.

Она отметила , что окончательный формат ещё будет обсуждаться и прорабатываться, но в целом необходимо наладить взаимодействие с Москвой, хотя бы без участия глав государств.

Лидеры 27 стран ЕС ранее потребовали, чтобы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подумал о том, какие ещё санкции можно ввести против России, если она будет действовать не так, как удобно Европе. В том числе речь шла об экономических ограничениях.

По вопросу саммита с Путиным мнения разделились. Меркель и Макрон предложили пригласить президента России на саммит, но большинство оказалось против.

Впрочем, лидеры ЕС также просили Борреля проработать варианты взаимодействия с Россией, но только по тем вопросам, которые входят в сферу интересов Евросоюза.

А до этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против нескольких российских топ-менеджеров. В чёрный список включены Сергей Чемезов, Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Аркадий и Роман Ротенберги и другие.