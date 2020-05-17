Меркель пожелала Нетаньяху успехов в борьбе с коронавирусом

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. В новом сроке на этом посту она пожелала ему успехов в борьбе с пандемией COVID-19. Нетаньяху будет возглавлять правительство 18 месяцев, 17 ноября 2021 года его сменит лидер «Кахоль-Лаван» Бени Ганц.

Я желаю вам и гражданам Израиля силы, решимости и успехов в борьбе с пандемией коронавируса, — цитирует РИА Новости поздравительную телеграмму Меркель.

Канцлер ФРГ также сообщила, что «с нетерпением» ждёт продолжения сотрудничества, и заверила, что Германия всеми силами продолжит поддерживать Израиль и мир на Ближнем Востоке.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи со вступлением в должность на новый срок. Российский лидер отметил, что высоко ценит сложившиеся отношения с главой израильского правительства, а также уверен в дальнейшем укреплении дружественных связей. По словам Путина, он рассчитывает на то, что Нетаньяху продолжит линию развития взаимовыгодного сотрудничества.

Состав 35-го правительства утверждён парламентом Израиля 17 мая. За новый кабинет министров проголосовали 73 депутата из 120. Правительство сформировано в коалиции с лидером партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. По итогам достигнутых договорённостей премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху будет занимать свой пост первые полгода, затем он передаст эту должность на 18 месяцев Ганцу.