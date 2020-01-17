https://static.news.ru/photo/5c73dde4-3961-11ea-a0d1-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность председателя правительства России.

Сердечно поздравляю вас с принятием обязанностей председателя правительства Российской Федерации, — говорится в поздравительной телеграмме.

Меркель также подчеркнула заинтересованность в том, чтобы развивать межгосударственные отношения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий кабмин.

Российское правительство ушло в отставку в полном составе 15 января, передавал NEWS.ru. Члены правительства до формирования нового кабинета будут исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.». 16 января Госдума РФ согласовала предложенную президентом Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Ранее Мишустин занимал пост главы Федеральной налоговой службы.