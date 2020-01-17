Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность председателя правительства России.
Сердечно поздравляю вас с принятием обязанностей председателя правительства Российской Федерации, — говорится в поздравительной телеграмме.
Меркель также подчеркнула заинтересованность в том, чтобы развивать межгосударственные отношения. Об этом
Российское правительство ушло в отставку в полном составе 15 января, передавал NEWS.ru. Члены правительства до формирования нового кабинета будут исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.». 16 января Госдума РФ согласовала предложенную президентом Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Ранее Мишустин занимал пост главы Федеральной налоговой службы.
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